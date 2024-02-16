Akşener adaylarına seslendi: Çalmayacaksınız, çaldırmayacaksınız

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin belediye başkan adaylarına seslendi. Akşener, “Çalmayacaksınız, çaldırmayacaksınız, israfı önleyeceksiniz” dedi.

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31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel seçimlerine 45 gün kaldı. Seçim çalışmalarını sürdüren İYİ Parti'de de Genel Başkan Meral Akşener, partisinin adaylarının tanıtımı için Aydın’a gitti.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri, partisinin belediye başkan adaylarına seslendi. Akşener, “Çalmayacaksınız, çaldırmayacaksınız, israfı önleyeceksiniz” dedi.

Siyasette şantajın dışında olabilmenin çok önemli olduğunu altını çizen Meral Akşener, "Erdoğan veya belediyeleri, bakanlarıyla da ailemin herhangi bir ferdinin ahbaplığı var ise ortaya koysunlar. Şantajın dışında olabilmek çok önemli bir işmiş. Benim ailemin ne Ankara anlaşmasıyla ne başka bir anlaşmayla ne de Amerika’da Avrupa’da şirketi yok. Benim yok. Beni kim tehdit edebilir. O yüzden siyaset yaparken çoluğuna çocuğuna şirket kuranlara soracaksınız. Türkiye dururken niye diyeceksiniz. Türkiye için siyaset için en önemli soru budur. Dünyanın en dürüst siyasetçisi dümenini çevirip, çoluğunun çocuğunun üzerinden şirket açar, oralara para gönderirsen, sen hırsızsın demektir. Bunlara dikkat edeceksiniz. Siz temiz, dürüst ve cesur insanlarsınız” ifadelerini kullandı.

Seçmenin veli nimet olması gerektiğini söyleyen Akşener, "Seçimler seçmenin düğünüdür, bayramıdır ve yanlışları değiştirmek bu seçim de hepimizin görevidir. Biz, siyasetçiyi karşısında 'Hazır ol'da durdurduğu projeler üzerinden rekabetin yapıldığı, vatandaşların sorunlarına çare üretildiği bir Türkiye’yi inşa etmek üzere yola çıkmış ama tam anlamıyla kendimizi anlatamamış bir siyasi hareketiz. Dolayısıyla hakkın, haklının yanında olmak ve de temiz kalmak çok zor olan bir dönemde bugün adaylarımızı açıklayacağız"

"SİZİN SESİNİZİ DUYURMAK İSTİYORUZ"

"Ben aynı zamanda cesurlar hareketi dediğim bu hareketin, onurunun ve şerefinin önemli olduğu insanların bir araya geldiği bir siyasi partiyiz" diyen Akşener "Adaylarımız temiz, dürüst olmamış olsa, her iki taraftan da ok yağmuruna tutulmuş bir partide olamazdılar. İki taraf da gıcık olmuş durumda. Biz, sizin sesinizi duyurmak istiyoruz. Bizim bu yolculuğumuzun ana hedefi bu” ifadelerini kullandı.