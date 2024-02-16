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Rusya Merkez Bankası faiz indirimine hazırlanıyor!

Rusya Merkez Bankası faiz indirimine hazırlanıyor!

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, faiz indirimine ne zaman başlayacaklarına yönelik istişareler yürüttüklerini belirterek, “Görüşler oldukça çeşitli ancak çoğunluk bu yılın ikinci yarısında gerçekleşeceğini düşünüyor.” dedi.

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Nabiullina, Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 16 seviyesinde sabit tutma kararının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Faiz oranında indirimin kademeli şekilde yapılacağını anlatan Nabiullina, “Enflasyonun hızlı şekilde yavaşlamaktan ziyade, kademeli olarak soğumasından bahsettiğimiz için faiz indiriminin de daha yumuşak, ardışık adımlar şeklinde yapılacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Söz konusu adımların büyüklüğünün enflasyona bağlı olduğuna işaret eden Nabiullina, “Meslektaşlarımızla faiz oranındaki ilk indirimin ne zaman başlayabileceğini istişare ettik. Görüşler oldukça çeşitli ancak çoğunluk bu yılın ikinci yarısında gerçekleşeceğini düşünüyor.” dedi.

Nabiullina, Rus ekonomisinde bir resesyon tehlikesinin ise bulunmadığına dikkati çekti.

Rusya’daki ihracatçı şirketlere yönelik döviz satma zorunluluğuyla ilgili de değerlendirmede bulunan Nabiullina, “Rusya Merkez Bankası, döviz kazançlarının zorunlu satışına yönelik kararın uzatılması için zorlayıcı nedenler görmüyor. Bize göre, döviz kurunun istikrara kavuşturulması amacıyla alınan bu tedbirin önemi, diğer tedbirlere göre önemli ölçüde küçüktür.” yorumunu yaptı.

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