BIST 9.239
DOLAR 30,83
EURO 33,18
ALTIN 1.982,47
HABER /  EKONOMİ

ABD'de üretici fiyatları ocakta beklentileri aştı!

ABD'de üretici fiyatları ocakta beklentileri aştı!

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,9 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Abone ol

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 ile son beş ayın en yüksek artışını kaydetti. Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,1 artması yönündeydi. ÜFE, geçen yıl aralıkta yüzde 0,1 azalmıştı.

Üretici fiyatları, ocakta yıllık bazda da yüzde 0,9 artış gösterdi. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen üretici enflasyonunun ocakta yıllık bazda yüzde 0,6 olacağı öngörülüyordu. ÜFE, aralıkta yıllık bazda yüzde 1 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,5 ile Temmuz 2023'ten bu yana en hızlı artışını kaydetti. Çekirdek ÜFE, yıllık bazda da yüzde 2 yükseldi.

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,6 olacağı tahmin ediliyordu.

Çekirdek üretici fiyatları, aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 azalmış, yıllık bazda yüzde 1,7 artış göstermişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
8. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu ayrıntılar belli oldu milyonları ilgilendiren düzenlemeler
8. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu ayrıntılar belli oldu milyonları ilgilendiren düzenlemeler
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Rusya Merkez Bankası faiz indirimine hazırlanıyor!
Rusya Merkez Bankası faiz indirimine hazırlanıyor!
Galatasaray'da Milos Paden dönemi sona erdi
Galatasaray'da Milos Paden dönemi sona erdi
Sadece Antalya'da yetişiyor: Koparmanın cezası yaklaşık 2 milyon lira
Sadece Antalya'da yetişiyor: Koparmanın cezası yaklaşık 2 milyon lira
İsrail Husi'lerin saldırıları nedeniyle yeni rota oluşturdu!
İsrail Husi'lerin saldırıları nedeniyle yeni rota oluşturdu!
Uyuşturucu satıcısı 3 kişi tutuklandı
Uyuşturucu satıcısı 3 kişi tutuklandı
Akşener adaylarına seslendi: Çalmayacaksınız, çaldırmayacaksınız
Akşener adaylarına seslendi: Çalmayacaksınız, çaldırmayacaksınız
Ünlü ressamın eserleri yapay zeka ile yorumlandı
Ünlü ressamın eserleri yapay zeka ile yorumlandı
Önce yayaya, sonra trafik levhası ve kamyona çarptı: 4 kişi yaralandı!
Önce yayaya, sonra trafik levhası ve kamyona çarptı: 4 kişi yaralandı!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ukrayna'ya 'uluslararası dilenci' dedi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ukrayna'ya 'uluslararası dilenci' dedi
Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı