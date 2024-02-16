BIST 9.250
DOLAR 30,84
EURO 33,22
ALTIN 1.987,86
HABER /  POLİTİKA

CHP yönetimine 'Çankaya' ve 'Kadıköy' tepkisi

CHP yönetimine 'Çankaya' ve 'Kadıköy' tepkisi

CHP, Çankaya ve Kadıköy ilçelerinde yeni isimlerle seçim yarışına girme kararı aldı. Her iki ilçede de mevcut belediye başkanları, aday belirleme kriterlerinin adil ve objektif olmadığını belirterek CHP yönetimine tepki gösterdi.

Abone ol

CHP'de düğüm haline gelen Çankaya ve Kadıköy adayları belirlendi. Ankara'nın Çankaya ilçesinde yarışacak isim Hüseyin Can Güner olurken, mevcut Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kararı tepkiyle karşıladı.

Alper Taşdelen, yeniden aday gösterilmemesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aday yapılmamamızın adil ve tutarlı kriterleri olmadığı çok açık" dedi. Taşdelen, yeni adayın tanıtım toplantısına da katılmadı.

"Kararı sosyal medyadan öğredim"

CHP yönetimi, İstanbul Kadıköy'de de aday tercihini mevcut belediye başkanından yana kullanmadı. Parti Meclisinden aday olarak Mesut Kösedağı ismi çıktı. Genel Merkeze bir sitem de bu kararla birlikte geldi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, tekrar aday gösterilmeyeceğini sosyal medyaya düşen haberlerle öğrendiğini söyledi. Odabaşı, hem sürecin uzamasına hem de adaylaştırma kriterlerine tepki gösterdi.

Adayın Yüksek Seçim Kurulu'nun son başvuru tarihine bir hafta kala açıklanmasının Kadıköy halkına saygısızlık olduğunu ifade eden Odabaşı, objektiflikten uzak şekilde, kapalı kapılar arkasında aday belirlendiğini vurguladı.

Odabaşı, kurultay sonrasında partinin aday belirleme sürecini bir siyasi ödüllendirme ve cezalandırma mantığı ile yürüttüğünü ifade etti.

CHP
ÖNCEKİ HABERLER
TFF tarihi kararı duyurdu! VAR kayıtları açıklanıyor
TFF tarihi kararı duyurdu! VAR kayıtları açıklanıyor
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
İsrail, engelli çocukların hizmet alabildiği tek rehabilitasyon merkezini harabeye çevirdi
İsrail, engelli çocukların hizmet alabildiği tek rehabilitasyon merkezini harabeye çevirdi
Rusya Merkez Bankası faiz indirimine hazırlanıyor
Rusya Merkez Bankası faiz indirimine hazırlanıyor
Sacha Boey sakatlık nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek!
Sacha Boey sakatlık nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek!
Malatya'da silah imalatı ve ticareti yapan 3 kişi yakalandı!
Malatya'da silah imalatı ve ticareti yapan 3 kişi yakalandı!
Uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı
Uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı
Galatasaray Çağdaş Faktoring, başantrenör Milos Paden'le yollarını ayırdı
Galatasaray Çağdaş Faktoring, başantrenör Milos Paden'le yollarını ayırdı
İsrail'in güneyinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü!
İsrail'in güneyinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü!
Fatih Erbakan'dan kanun teklifleriyle ilgili iktidara çağrı
Fatih Erbakan'dan kanun teklifleriyle ilgili iktidara çağrı
ABD'de üretici fiyatları ocakta beklentileri aştı!
ABD'de üretici fiyatları ocakta beklentileri aştı!
8. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu ayrıntılar belli oldu milyonları ilgilendiren düzenlemeler
8. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu ayrıntılar belli oldu milyonları ilgilendiren düzenlemeler