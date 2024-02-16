TFF harekete geçti! 11 kulübün sahası kapanabilir

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve alt liglerden bazı takımlara saha zeminleriyle ilgili uyarı yazısı yolladı. Sorun çözülmese stadyumlar müsabakalara kapatılacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), saha zemini bozuk olan statlara sahip kulüplere uyarı yazısı gönderildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sakaryaspor, Adanaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor ve Yeni Mersin İdman Yurdu kulüplerine iç saha maçlarını oynadıkları ve zeminlerinden sorumlu oldukları stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi ile ilgili ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderdi.

Daha önce de Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor’a çok ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderen TFF, zeminlerde iyileştirme olmaması halinde denetimlerini sürdürerek stadyumları müsabakalara kapatabilecek.