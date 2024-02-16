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Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu yeniden tasarlanarak kullanılmaya başlandı. Komutanlığın brövesi ve sembolünde ise değişikliğe gidilmedi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın forsunun değiştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mazisi şan ve şerefle dolu Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kadim geçmişini yansıtan yeni fors tasarımı yapılmasına ihtiyaç duyularak yeni fors tasarlanmış, onaylanmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı brövesi ve sembolünde herhangi bir değişiklik yoktur” denildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DA AÇIKLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kara Kuvvetleri Komutanlığı için yeni forsun tasarlanarak kullanılmaya başlandığını, Komutanlığın brövesi ve sembolünde herhangi bir değişikliğin olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı için fors tasarımı yapılmasına ihtiyaç duyularak yeni fors tasarlanmış, onaylanmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı brövesi ve sembolünde herhangi bir değişiklik yoktur." ifadeleri kullanıldı.

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