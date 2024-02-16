Feyyaz Uçar'ın cezaları kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu kararlarını açıkladı. Beşiktaş Yöneticisi Feyyaz Uçar'a verilen 400 bin liralık ceza oy çokluğu ile kaldırıldı.

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TFF, Tahkim Kurulu kararlarını açıkladı. Süper Lig'de oynanan ve 1-0 kaybedilen Sivasspor maçında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'^ya sevk edilen Feyyaz Uçar'ın 400 bin liralık cezası kaldırıldı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a verilen 1 milyon liralık ceza ve Pendiksporlu Halil Akbunar'ın 1 maçlık cezası onandı.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

"Beşiktaş Futbol A.Ş. ve idarecisi Feyyaz Uçar ile ilgili PFDK’nın 01.02.2024 tarih ve E.2023-2024/699 - K.2023-2024/896 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol A.Ş.’ye kulüp idarecisinin müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oy çokluğu ile,

- Beşiktaş Futbol A.Ş. idarecisi Feyyaz Uçar’a müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan

beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/2. maddesi ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına,

Siltaş Yapı Pendik Spor Futbol A.Ş.’nin futbolcusu Halil Akbunar ile ilgili PFDK’nın 08.02.2024 tarih ve E.2023-2024/741 - K.2023-2024/961 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Siltaş Yapı Pendik Spor Futbol A.Ş. futbolcusu Halil Akbunar’ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca verilen 2 resmi müsabakadan men cezasının FDT’nin 13. maddesi uygulanarak takdiren cezasında 1/2 oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 1 resmi müsabakadan men cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Trabzon Spor A.Ş.’nin, Kulüp ve Başkanı Ertuğrul Doğan ile ilgili PFDK’nın 08.02.2024 tarih ve E.2023-2024/743 - K.2023-2024/948 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzon Spor A.Ş.’nin müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi uyarınca 400.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Trabzon Spor A.Ş.’nin, Başkanı Ertuğrul Doğan’ın müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımında ve müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca 600.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir."