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ABD Başkanı Joe Biden: Navalni'nin ölümünden Putin sorumlu

ABD Başkanı Joe Biden: Navalni'nin ölümünden Putin sorumlu

ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif Navalni'nin cezavinde ölümüyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.

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Rus muhalif Aleksey Navalni, kaldığı hapishanede hayatını kaybetti.

Navalni'nin ölümü yeni tartışmalara neden olurken, ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin yaptığı açıklamada Rus lider Putin'i suçladı.

"Putin ve katillerinin neden olduğuna şüphe yok"

Biden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Aleksey Navalnıy'ın ölümüyle ilgili haberlere hem şaşırmadım hem de öfkelendim. Putin, onu zehirledi, tutuklattı ve yargılattı. Onu hapishaneye gönderdi ve izole etti. Navalnıy'ın ölümünden Putin sorumludur. Onun başına gelenlerden Putin sorumludur.
Rusya'ya yeni yaptırımlar yolda

Biden, Moskova'ya bugüne kadar çok sayıda yaptırım getirdiklerine ve Navalnıy'ın ölümü bağlamında yeni yaptırımlar olabileceğine dikkati çekti.

Navalni'nin ölümü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı en sert muhalefeti yürüten Navalny, geçtiğimiz aylarda Sibirya yakınlarındaki Yamalo-Nenets bölgesinde bir cezaevine nakledilmişti.

Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi Federal Cezaevi Servisi, internet sitesinde yayınladığı açıklamada, Navalny'nin yürüyüş yaptıktan sonra "kendini iyi hissetmediğini" ve "anında bilincini kaybettiğini" belirtti.

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