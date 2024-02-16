Arda Turan, Galatasaray Kulübü'ne üye oldu!

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray üyesi oldu. Genç teknik adam, mazbatasını Başkan Dursun Özbek'in elinden aldı.

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1. Lig'de 22 maç sonunda toplanılan 52 puanla lider durumda bulunan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, hayallerinden birini gerçekleştirdi.

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'a üyelik başvurusunda bulunan ve bu isteği kabul edilen genç teknik adam mazbatasını aldı.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni üyesi olan 37 yaşındaki isim, mazbatasını Başkan Dursun Özbek'in elinden aldı.

"Bu üyelikle onurlandırılmış olmanın gururunu yaşıyorum"

Arda Turan konuya dair yaptığı paylaşımda, şunları dedi:

Benim tüm hayallerim de hayallerimin gerçekleştiği yer de Galatasaray. Bugün formasını giymekten, kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Galatasaray Kulübü'ne üyelik mazbatamı aldım. Yıllar boyunca sarı-kırmızılı forma için sahada verdiğim emeklerin bu üyelikle onurlandırılmış olmanın gururunu yaşıyorum.

"Bu gurur bana bir ömür boyu yeter"

Arda Turan ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

Başta Sayın Başkanımız Dursun Özbek olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize, GSYİAD Başkanımız Sayın İbrahim Hatipoğlu'na, camiamıza emek vermiş büyüklerimize ve tüm Galatasaray Ailesi'ne teşekkür ediyorum. Bu gurur bana bir ömür boyu yeter.

Galatasaray'da üç kupa kazandı

Kariyerinde Atletico Madrid ve Barcelona formaları da giyen Arda Turan, Galatasaray'da 240 resmi maça çıktı.

Arda Turan, bu karşılaşmalarda 49 gol ve 75 asistle mücadele etti. Başarılı isim, ayrıca sarı-kırmızılı takımla 3 kupa sevinci yaşadı.

Turan, 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.