Bakan Tunç açıkladı! HSK 387 isme inceleme başlattı

FETÖ ile mücadelenin kırmızı çizgi olduğunu ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Danıştay tarafından göreve iade kararı verilen 387 isim hakkında HSK'nın inceleme başlattığını açıkladı.

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Danıştay, FETÖ'den ihraç edilen 387 kişiyi göreve iade etmişti. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNN Türk'e özel açıklamalarda bulundu. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

387 kişiyle ilgili olarak HSK yeniden inceleme başlatıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ulaştım ne düşündüğünü sordum. Oldukça kararlı bir mücadele yürütüyor. FETÖ ile mücadele konusu kırmızı çizgisi. Bu 387 kişiyle ilgili olarak HSK yeniden inceleme başlatıyor. Kamuoyunda oluşan bu hassasiyet ve sayın Bakan'ın kararlılığıyla birlikte HSK yeni bir inceleme başlatıyor." açıklamasında bulundu