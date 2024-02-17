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Donald Trump'a emlak dolandırıcılığı davasında 355 milyon dolar ceza

Donald Trump'a emlak dolandırıcılığı davasında 355 milyon dolar ceza

Eski ABD Başkanı Donald Trump, emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada 354,9 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

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New York eyaletinde eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında açılan emlak dolandırıcılığı davasında karar çıktı. Trump'a 354,9 milyon dolar para cezası verildi. Donald Trump'ın ayrıca üç yıl boyunca eyalette bir şirket yönetmesi yasaklandı.

Şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiği iddia edildi

New York Başsavcı Letitia James, Trump'ın üç çocuğunun ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürerek iddianame hazırlamıştı.

İddianamede yargıçtan Donald Trump ve çocuklarının New York'ta bir daha şirket kurmamasını, 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını ve 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını talep ediyordu.

Varlıklarına aşırı değer biçerek dolandırıcılık yapmakla suçlandı

Emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı suçlamasıyla açılan davada Yargıç Arthur Engoron; Trump ve Trump Organization adlı şirketinin anlaşmalarda ve finansman sağlama evrakında varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin suçlamaların mahkemede görülmesine hükmetmişti.

Engoron, 35 sayfalık kararında Donald Trump ile şirketinin ve yöneticilerinin yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.

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