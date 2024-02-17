BIST 9.250
DOLAR 30,84
EURO 33,24
ALTIN 1.995,21
HABER /  GÜNCEL

Pendik Kaymakamlığı lojmanlarına silahlı saldırı! Çalışma başlatıldı

Pendik Kaymakamlığı lojmanlarına silahlı saldırı! Çalışma başlatıldı

Pendik Kaymakamlığı lojmanına motosikletle gelen iki kişi, silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda ölen yada yaralanan olmazken, güvenlik güçleri saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Abone ol

İstanbul'da Pendik Kaymakamlığı'nın Batı Mahallesi'nde bulunan lojmanının bulunduğu sokağa gelen motosikletli iki kişi, lojmanın önünde bulunan polis noktasına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Kaçan saldırganlar için çalışma başlatıldı

Polis ekiplerinin de karşılık vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırıda ölen yada yaralanan olmazken saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Donald Trump'a emlak dolandırıcılığı davasında 355 milyon dolar ceza
Donald Trump'a emlak dolandırıcılığı davasında 355 milyon dolar ceza
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Bakan Tunç açıkladı! HSK 387 isme inceleme başlattı
Bakan Tunç açıkladı! HSK 387 isme inceleme başlattı
Milli sporcu Nesrin Baş, Avrupa Şampiyonu oldu
Milli sporcu Nesrin Baş, Avrupa Şampiyonu oldu
Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Özel okullarda yeni dönem! Değişiklikler yapıldı
Özel okullarda yeni dönem! Değişiklikler yapıldı
Karşıyaka'yı yenen Anadolu Efes, Türkiye Kupası'nda finalde
Karşıyaka'yı yenen Anadolu Efes, Türkiye Kupası'nda finalde
Rekabet Kurulu geçen yıl toplam 2,2 milyar lira ceza kesti
Rekabet Kurulu geçen yıl toplam 2,2 milyar lira ceza kesti
TİP Genel Başkanı Baş, Gebze Belediye Başkan adayı olduğunu bildirdi
TİP Genel Başkanı Baş, Gebze Belediye Başkan adayı olduğunu bildirdi
ABD Başkanı Joe Biden: Navalni'nin ölümünden Putin sorumlu
ABD Başkanı Joe Biden: Navalni'nin ölümünden Putin sorumlu
Arda Turan, Galatasaray Kulübü'ne üye oldu!
Arda Turan, Galatasaray Kulübü'ne üye oldu!
İletişim Başkanlığı: Herhangi bir canlı siyanüre bağlı olarak yaşamını yitirmedi
İletişim Başkanlığı: Herhangi bir canlı siyanüre bağlı olarak yaşamını yitirmedi