Pendik Kaymakamlığı lojmanlarına silahlı saldırı! Çalışma başlatıldı

Pendik Kaymakamlığı lojmanına motosikletle gelen iki kişi, silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda ölen yada yaralanan olmazken, güvenlik güçleri saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.Abone ol
İstanbul'da Pendik Kaymakamlığı'nın Batı Mahallesi'nde bulunan lojmanının bulunduğu sokağa gelen motosikletli iki kişi, lojmanın önünde bulunan polis noktasına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi.
Kaçan saldırganlar için çalışma başlatıldı
Polis ekiplerinin de karşılık vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırıda ölen yada yaralanan olmazken saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.