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Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Hatay’da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Aracın motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Yangın, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeyken motor kısmından alevler çıktığını fark eden araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar meydana geldi. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

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