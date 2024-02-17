CHP ile DEM Parti İstanbul'da anlaştı! CHP, adayını DEM'in istediği isimle değiştirdi! DEM, İmamoğlu'nu destekleyecek

CHP'nin Esenyurt Belediye Başkan adayı Ali Gökmen adaylıktan çekildi! Gökmen'in adaylıktan çekilmesinin aday olarak ismi açıklanmadan önce konuşulup anlaşılan bir senaryo olduğu iddia edildi. CHP'nin yeni Esenyurt adayı kim oldu? DEM Parti, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek iddiası...

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31 Mart seçimin yaklaşmasıyla birlikte CHP'de aday belirleme mesaisi sürüyor. CHP, İstanbul'da 39 ilçenin belediye başkan adaylarını Ekrem İmamoğlu'nun seçim startını verdiği toplantıda tanıtmıştı. Ancak o adaylardan birisi sürpriz bir şekilde adaylıktan çekildi. O çekilmenin arkasında DEM Parti ile pazarlık olduğu iddia edildi.

Esenyurt Belediye Başkanı çekildi!

CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi toplantısında Esenyurt'un adayı Ali Gökmen olarak belirlendi. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın haberine göre; CHP'nin Esenyurt ilçesinde aday değişti. Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ali Gökmen aday gösterilmeden yapılan pazarlıkta olduğu gibi adaylıktan çekildi.

Yeni aday İsmail Topkaya oldu

Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından, "Ali Gökmen'den boşalan adaylık için CHP İstanbul İl Hukuk Komisyomu Üyesi ve CHP eski İl Başkan Yardımcısı İsmail Topkaya’nın ismi geçiyor. Topkaya’nın bu gece atanması bekleniyor. DEM Parti’nin de Topkaya ismine sıcak baktığı belirtiliyor." bilgisini paylaştı.

DEM Parti ile pazarlığın sonucu

Esenyurt'taki adaş değişikliğinin perde arkasında DEM Parti ile yürütülen pazarlıklar olduğu iddia edildi. DEM Parti ve CHP'nin Esenyurt'ta ortak aday çıkarma konusunda uzlaştığı, İsmail Topkaya'nın adaylığına DEM Parti'nin de onay verdiği konuşuluyor.