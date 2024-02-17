Japonya'da gözlem uyduları taşıyan H3 roketi başarıyla fırlatıldı

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), gözlem uyduları taşıyan yeni tip H3 roketini ülkenin güneybatısındaki Kagoşima'dan uzaya gönderdi.

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JAXA açıklamasına göre, Tokyo'nun 1000 kilometre güneyindeki Kagoşima eyaletinde bulunan Tanegaşima Uzay Merkezi'nden yerel saatle 09.22'de gözlem uyduları taşıyan "2 Nolu H3 roketi" fırlatıldı.

Roketin planlanan yörüngesine girdiği ve bünyesinde taşıdığı 2,6 tonluk yapay yük ile mikro uyduları başarılı şekilde konuşlandırdığı aktarıldı.

JAXA ve Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ortak üretimi H3 roket, bünyesinde 70 kilogramlık optik gözlem uydusu ve 5 kilogramlık kızılötesi görüntüleme uydusu taşıyor.

Japonya Uzay Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Takaiçi Sanae, açıklamasında, "başarılı" şeklinde nitelendirdiği sürecin, Japonya'nın roket fırlatma yeteneklerinin temelden güçlendirilmesine yönelik yeni bir adım" olduğunu bildirdi.

JAXA Başkanı Yamakawa Hiroşi, düzenlediği basın toplantısında, H3 roketinin başarılı şekilde fırlatılmasıyla, "Uluslararası rekabetçiliği güvence altına alma açısından büyük ilerleme kaydettik." ifadesini kullandı.

Başarısız "1 Nolu H3 roketi"

Mart 2023'te fırlatılan ve ikinci ateşleme motoru devreye girmeyince infilak ettirilen "1 Nolu H3 roketine" kıyasla "2 Nolu H3 roketi" geliştirilmiş bir ateşleme sistemine sahip.

JAXA ve MHI, "yeni nesil yük ve ağırlık taşıma" kapasitesine sahip H3 roket tipini 219,7 milyar yen (1,46 milyar dolar) maliyetle 2014'te geliştirmeye başlamıştı.

Bu sabah başarıyla fırlatılan "2 Nolu H3 roketinin" bu hafta içinde uzaya gönderilmesi planlanmışken, olumsuz hava koşulları nedeniyle hafta sonuna ertelenmişti.