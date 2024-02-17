Bayram ikramiyesi 3 bin TL oldu! Ne zaman hesaplara yatacak? Detaylar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı emeklilere bayram ikramiyesi zammından herkes yararlanacak. Dul ve yetimler hak ediş oranı kadar ikramiye alacak. Yılın ilk ikramiyesi 9 Nisan'dan önce yatacak.
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zamlı bayram ikramiyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Buna göre, 2 bin TL olan emekli ikramiyelerine yüzde 50 zam yapıldı.
Bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye yükseltecek teklif dün TBMM Başkanlığı'na sunulan 8. Yargı Paketi'ne eklendi. Teklif yasalaştıktan sonra iki bayramda da emekliler 3'er bin TL olmak üzere toplamda 6 bin lira ikramiye almış olacak. Emekli olan herkes bayram ikramiyesi zammından yararlanacak.
Sabah'ta yer alan habere göre EYT'den emekli olan, eski emekli ya da ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini veren emekliler de ikramiyeden faydalanacak.
Dul ve yetimlere ise hak ediş oranları kadar emekli ikramiyesi ödenecek.