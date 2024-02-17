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Bayram ikramiyesi 3 bin TL oldu! Ne zaman hesaplara yatacak? Detaylar belli oldu

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Bayram ikramiyesi 3 bin TL oldu! Ne zaman hesaplara yatacak? Detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı emeklilere bayram ikramiyesi zammından herkes yararlanacak. Dul ve yetimler hak ediş oranı kadar ikramiye alacak. Yılın ilk ikramiyesi 9 Nisan'dan önce yatacak.

Bayram ikramiyesi 3 bin TL oldu! Ne zaman hesaplara yatacak? Detaylar belli oldu

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zamlı bayram ikramiyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Buna göre, 2 bin TL olan emekli ikramiyelerine yüzde 50 zam yapıldı.

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Bayram ikramiyesi 3 bin TL oldu! Ne zaman hesaplara yatacak? Detaylar belli oldu

Bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye yükseltecek teklif dün TBMM Başkanlığı'na sunulan 8. Yargı Paketi'ne eklendi. Teklif yasalaştıktan sonra iki bayramda da emekliler 3'er bin TL olmak üzere toplamda 6 bin lira ikramiye almış olacak. Emekli olan herkes bayram ikramiyesi zammından yararlanacak.

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Bayram ikramiyesi 3 bin TL oldu! Ne zaman hesaplara yatacak? Detaylar belli oldu

Sabah'ta yer alan habere göre EYT'den emekli olan, eski emekli ya da ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini veren emekliler de ikramiyeden faydalanacak.

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Bayram ikramiyesi 3 bin TL oldu! Ne zaman hesaplara yatacak? Detaylar belli oldu

Dul ve yetimlere ise hak ediş oranları kadar emekli ikramiyesi ödenecek.

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