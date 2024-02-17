Bayram ikramiyesi 3 bin TL oldu! Ne zaman hesaplara yatacak? Detaylar belli oldu

Bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye yükseltecek teklif dün TBMM Başkanlığı'na sunulan 8. Yargı Paketi'ne eklendi. Teklif yasalaştıktan sonra iki bayramda da emekliler 3'er bin TL olmak üzere toplamda 6 bin lira ikramiye almış olacak. Emekli olan herkes bayram ikramiyesi zammından yararlanacak.