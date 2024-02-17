Ankara’da bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Ankara’nın Polatlı ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

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Polatlı’ya bağlı Beyceğiz Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından olay kavgaya dönüştü. Kavga’da Murak Köksal husumetlisi Ahmet Yiğithan Uzunoğlu’nu kasık ve baldır bölgesinden bıçakladı.

Yaralanan Uzunoğlu kendi imkanları ile gittiği hastanede kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Kavganın ardından polis ekipleri saldırgan şahıs Köksal'ı ve kavgada bulunan iki diğer kişiyi gözaltına aldı.

Uzunoğlu'nun cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.