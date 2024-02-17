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Afyonkarahisar'da 7 jeotermal sahası ihale edilecek

Afyonkarahisar'da 7 jeotermal sahası ihale edilecek

Afyonkarahisar'da bulunan 7 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.

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Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar'ın Merkez, Bayat, Sandıklı, Başmakçı ve Sinanpaşa ilçelerindeki toplam 7 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 28 Şubat Çarşamba günü saat 11.00'de sırasıyla ayrı ayrı "Açık Teklif Artırma Usulüyle" ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 500 bin ile 887 bin lira arası değişen sahaların ihalesi Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümen Müdürlüğü'nde yapılacak.

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