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Reyhan Teyzenin ördüğü bereler, Jandarmaya ulaştı!

Reyhan Teyzenin ördüğü bereler, Jandarmaya ulaştı!

Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan Reyhan Kahveci, jandarmaya gönderdiği bereler Hakkari'ye ulaştı.

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Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Kırantaş Mahallesi’nde yaşayan 57 yaşındaki Reyhan Kahveci, ülkenin güvenliği için karla kaplı dağlarda vatanı koruyan kış mevsiminin çetin geçtiği Hakkari İl Jandarma Komutanlığındaki kahraman jandarmalara kendi elleri ile ördüğü el emeği, göz nuru 10 adet yün bere gönderdi.

Reyhan teyzenin gönderdiği bereler Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan jandarma komandolara dağıtıldı. Jandarma ekipleri yüreklerini ısıtan hediye gönderen Reyhan teyzeye teşekkür ettiler.

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