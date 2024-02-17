BIST 9.250
DOLAR 30,84
EURO 33,24
ALTIN 1.995,21
HABER /  GÜNCEL

Bu köpeğin en büyük tutkusu kamyonetin tavanında yolculuk etmek

Bu köpeğin en büyük tutkusu kamyonetin tavanında yolculuk etmek

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde sahibinin kamyonetinin tavanında seyahat eden köpek ilçenin maskotu haline geldi.

Abone ol

İlçeye bağlı Üçkardeş köyünde yaşayan Adem Kabaosmanoğlu'nun yavruyken sahiplendiği ‘Pamuk’ isimli köpek, kamyonetin içinde değil, kasasında değil, tavanında seyahat ediyor. Görenlerin şaşkın bakışları arasında aracın tavanına çıkan köpek ayakta kilometrelerce yol kat ediyor.
Köpeğinin düşmesinden yada başına bir şey gelmesinden korkan Kabaosmanoğlu, araç içinde yada kasasında durması için çok uğraşsa da bunu başaramamış. Her seferinde aracın tavanına çıkan köpek, ilçede adrenalin tutkunu köpek olarak tanınıyor. Sahibinden bir an olsun ayrılmayan 2 yaşındaki Pamuk, sadece araç kullanırken sahibinin yanında ayrılarak aracın tavanına çıkıyor.

Bu durum karışında ilk zamanları çok tedirgin olduğunu ifade eden Kabaosmanoğlu, zamanla köpeğin bu durumuna alıştığını aracının da ona göre dikkatli kullandığını söyledi. Köyden ilçeye aracın tavanında giden Pamuk, ilçede gezerken bile aracın tavanından inmiyor. Bu durumu görenler ise hemen cep telefonuna sarılıyor.

Köpeğin sahibi Adem Kabaosmanoğlu, yaptığı açıklamada "Kamyonete bindiğimde Pamuk, ön kapıdan tampona oradan kaputa atlayarak tavana çıkar. Hep tavanda ayakta seyahat eder. Bu durum oldukça dikkat çekiyor görenler hep soruyor 'Nasıl alıştı?' diye. Fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Göktaş duyurdu! Hesaplara yatıyor
Bakan Göktaş duyurdu! Hesaplara yatıyor
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Adıyaman'da 29 köy konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi
Adıyaman'da 29 köy konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi
Savrulan aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
Savrulan aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
Reyhan Teyzenin ördüğü bereler, Jandarmaya ulaştı!
Reyhan Teyzenin ördüğü bereler, Jandarmaya ulaştı!
Minibüsün üst kısmından 25 kilo eroin çıktı
Minibüsün üst kısmından 25 kilo eroin çıktı
Çanakkale açıklarında 77 kaçak göçmen yakalandı!
Çanakkale açıklarında 77 kaçak göçmen yakalandı!
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
İYİ Parti, Elmadağ Belediye Başkan adayı Cemalettin Delice'yi adaylıktan geri çekti
İYİ Parti, Elmadağ Belediye Başkan adayı Cemalettin Delice'yi adaylıktan geri çekti
Çorum'da yaşlı kadın derede ölü bulundu!
Çorum'da yaşlı kadın derede ölü bulundu!
Afyonkarahisar'da 7 jeotermal sahası ihale edilecek
Afyonkarahisar'da 7 jeotermal sahası ihale edilecek
Gripsavar içeceği kış aylarının vazgeçilmezi oldu
Gripsavar içeceği kış aylarının vazgeçilmezi oldu