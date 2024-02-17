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İstanbul'da yürüyen merdiven can aldı

İstanbul'da yürüyen merdiven can aldı

Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'ndan metro istasyonuna inen yürüyen merdivenleri tamir etmeye çalışan bir işçi yürüyen merdivenin bir anda çalışması sonucu mekanizmanın arasında sıkıştı. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, dün saat 16.47 sıralarında M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonunda meydana geldi. Gayrettepe metro durağı çıkışında yürüyen merdiveni tamir etmek isteyen Buğrahan Bıyıklı (31), yürüyen merdivenin hareket etmesi nedeniyle mekanizma arasında sıkıştı.

Sabah'tan Mustafa Kaya'nın haberine göre arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan işçiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Buğrahan Bıyıklı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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