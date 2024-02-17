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Elazığ’da “Aile Söyleşileri” programı başladı

Elazığ’da “Aile Söyleşileri” programı başladı

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, “Aile Söyleşileri” programının ilki gerçekleştirildi.

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Fırat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, aynı zamanda Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Demirel'in konuşmacı olduğu "Aile Söyleşileri” programının ilki müdürlük konferans salonunda yapıldı.

Programa Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda çalışan meslek personeli katıldı.
Programda konuşan Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, ''Ailemiz İstikbalimizdir mottosuyla Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığının koordinesinde müdürlüğümüzce düzenlenecek olan 'Aile Söylediklerinin' ilkini bugün gerçekleştirdik.

Çok değerli arkadaşlarım sizler gerçekten çok önemli ve çok kıymetli, çok değerli ve bir o kadar da kutsal hizmetler yürütmektesiniz. Özellikle hane ziyaretleri konusuna değinmek istiyorum. Bireyler ve aileler kurumumuza gelmeden bizlerin ikametgahlarına giderek sorunları ve ihtiyaçlarının tespiti, sorunlarının ve ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda yürütmüş olduğunuz çalışmalar çok önemli çalışmalardır.

Bu çalışmalar güçlü toplumu inşa etmek açısında da çok önemli çalışmalardır. Güçlü toplumu inşa etmekte bireyi ve aileyi desteklemek, aile değerlerini korumak ile gerçekleştirilebilir. Aile Söyleşilerimiz bu amaçla yapılmaktadır.

Aile Söyleşilerimiz sizin kişisel gelişimleriniz ve mesleki çalışmalarınız içinde önem arz etmektedir. Bu konuda konuklarımızı seçerken alanında uzman ve akademik etkinliği olan hocalarımızdan seçtik'' dedi.
Programda Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Fırat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bahar Demirel de konuşma yaptı.
Etkinlik plaket takımı ile son buldu.

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