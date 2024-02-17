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Bomba anket! Ali Babacan ve Davutoğlu silindi gitti! Yeniden Refah rekor kırdı...

Bomba anket! Ali Babacan ve Davutoğlu silindi gitti! Yeniden Refah rekor kırdı...

31 Mart seçimleri yaklaşırken herke İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerdeki durumu merak ederken, ASAL Araştırma, 2 bin kişinin katılımıyla yaptığı "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" anketinin sonucunu paylaştı. İşte partilerin son durumu...

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ASAL Araştırma Şirketi, Ocak 2024'te yaptığı "Bu pazar bir seçim olsa" anketinin sonucunu paylaştı. Ankette katılımcılara, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Partilerin son oy durumu

Ankette AK Parti 34.8 puan ile ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 23.2 ile ikinci, MHP yüzde 9.7 ile üçüncü oldu. ASAL anketinde DEM Parti yüzde 9.4, İYİ Parti yüzde 8.5 çıktı. 

En hızlı yükselen Yeniden Refah!

Yeniden Refah Partisi yüzde 4.8 ile en fazla yükseliş gösteren parti olurken, Zafer Partisi yüzde 3.7 ile Yeniden Refah'ı takip etti. Türkiye İşçi Partisi yüzde 2.1, Muharrem İnce'nin Memleket Partisi ise binde 8 çıktı. 

Babacan ve Davutoğlu kayıp!

CHP kontenjanından Meclis'e giren Ali Babacan'ın DEVA Partisi, Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Panti ise yüzde 1 barajına bile yaklaşamadı.

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