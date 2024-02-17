Gercüş’te velilere 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi

Batman’ın Gercüş ilçesinde öğrencileri velilerine 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi. Batman İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesindeki eğitimler aralıksız devam ediyor.

Abone ol

Bu çerçevede Gercüş Cumhuriyet İlkokulu’na gelen emniyet müdürlüğü narkotik şube görevlileri velilere yönelik eğitim gerçekleştirdi. Okullarda eğitim gören öğrenci velilerine 'En iyi narkotik polisi anne' projesi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıya katılan Tahsin Kaya, "Bugünkü eğitimimiz ve bize verilen seminer toplumumuz içinde yaygınlaşan kötü alışkanlıklar hakkında bizlere bilgi verildi.

Kendimizi, çocuklarımızı ve çevremizi nasıl muhafaza edeceğiz hakkında bilgi verdiler. Bu maddelerin zararları ve tedavi şekilleri hakkında bilgilendirildik. Bu kötü alışkanlıklara itilen kişilerin nasıl bir tedavi görecekleri hakkında bilgi kazanarak ve nasıl ihbarda bulunacağımızı öğrendik.

Sağ olsunlar bilmediğimiz çoğu konular hakkında bilgiler verildi bize. Bu bilgiler sayesinde bilmediğimiz konular hakkında da bilgi sahibi olduk, bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.