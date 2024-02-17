Abdurrahman Dilipak'tan çok garip 15 Temmuz çıkışları! "Bu 15 Temmuz çok zor geçecek!"

Zaman zaman yaptığı çıkışlarla gündeme gelen gazeteci Abdurrahman Dilipak bir kez daha ortaya çıktı. 15 Temmuz darbesiyle ilgili 3 farklı haberi alıntılayan Abdurrahman Dilipak, garip mesajlar verdi. 15 Temmuz'un zor geçeceğini savunan Dilipak, 15 Temmuz'la ilgili olarak "Herkes artık şunu biliyor ki, gerçek bize anlatılanlardan ibaret değil!" iddiasında bulundu. Dilipak'ın ne demek istediği tam olarak anlaşılamadı...

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Gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan son derece dikkat çeken imalı 15 Temmuz paylaşımları geldi. FETÖ hesaplarının sosyal medya platformları üzerinden servis ettiği görüntüleri değerlendiren Dilipak 3 haber üzerinden garip paylaşımlar yaptı. "Haziran GlobalReset için bir milat olacak" diyen Dilipak, "15 Temmuz çok zor geçecek. Mart zor, Nisan daha da zor, mayıs ondan da zor, Haziran zaten GlobalReset için bir milat olacak. 15 Temmuz'da görelim Mevlam neyler..." dedi.

FETÖ videoları üzerinden garip mesajlar

FETÖ hesaplarından paylaşılan ve 15 Temmuz gecesine ait olduğu öne sürülen "Beştepe'den fırlatılan SAM füzeleri helikopter, uçak vuramadıysa kimi vurdu? Bu füzelerin ateşlenmesi emrini kim verdi?" yorumuyla paylaşılan görüntüleri yorumlayan Dilipak, "Haziran GlobalReset için bir milat olacak" diyen Dilipak şunları yazdı:

Mart zor, Nisan daha zor, 15 Temmuz'da...

"Bu gizli bilgi ise, kim nasıl elde etti ve bugün kim niçin açıklıyor? Fırlatılan bu füzelerin kara ya da hava hedefleri neydi? Sonuç ne oldu? Söyleyeyim bu 15 Temmuz çok zor geçecek. Mart zor, Nisan daha da zor, mayıs ondan da zor, Haziran zaten GlobalReset için bir milat olacak. 15 Temmuz'da görelim Mevlam neyler..."

Bu 15 Temmuz zor geçecek!

Halk TV canlı yayınında gazeteci Müyesser yıldız, "Türk Milleti olarak 15 Temmuz'un ham görüntülerini henüz görmedik. 15 Temmuz'un asıl görüntüleri mahkemelere gönderilmedi. Hiçbirimizin görmediği asıl görüntüler devletin elinde var" dedi. O yayının görüntülerini paylaşan gazeteci Abdurrahman Dilipak, Haziran ayının "Global Reset" için bir milat olacağını belirterek "Bu 15 Temmuz çok zor geçecek" dedi. Dilipak'ın ne demek istediği merak konusu oldu.

"15 Temmuz sonrası bir patlarsa..."

Abdurrahman Dilipak, "Bize değil mahkemeye versinler, neden vermediler, vermeyenler hakkında da soruşturma açılsın. Suçu ve suçluyu korumuşlar demek ki, ya da başka bir hesap vardır. 15 Temmuz sonrası bir patlarsa, sonucu 15 Temmuz öncesinden daha kötü olur sanki. Adil şahidler olun. Adil hüküm herkes için en iyi olanıdır." paylaşımı yaptı.

Yaycı: FETÖ'nün darbe yapması muhtemel

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'nın "FETÖ elebaşının son videosu çok önemlidir! Artık herkes tedbirini almalıdır. Türkiye'de bir askeri darbeden ziyade sivil ve asker bürokratların bir teknokrat hükümeti kurarak sivil darbe yapması muhtemeldir" açıklamasının videosunu da paylaşan Dilipak şunları yazdı:

Gerçek bize anlatılanlardan ibaret değil

"15 Temmuz anlaşılan o ki, bir Matruşka Darbeler süreci yaşanmış. Halkın darbeye karşı harekete geçmesi ile başlamıyor ve bitmiyor hadise. Ve bugüne kadar da bu muamma çözülmedi. Ve hemen herkes artık şunu biliyor ki, gerçek bize anlatılanlardan ibaret değil!"