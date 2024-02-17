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KADES hayat kurtardı

KADES hayat kurtardı

Düzce’de Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) sayesinde elinde lehim makinasıyla balkon kapısını zorlayarak evin içerisine girmeye çalışan şüpheli yakalandı

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Yakalanan şahıs kasten öldürmeye teşebbüsten sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Düzce’de sabah saatlerinde KADES ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekibi kent merkezinde bulunan bir ikamete en kısa sürede ulaştı.

Elinde lehim makinasıyla balkon kapısını zorlayarak evin içerisine girmeye çalışan şüpheli suça konu eşyalar 3 adet bıçak, 1 adet falçata, 1 çift plastik eldiven ve çeşitli tamir- tadilat aletleri birlikte yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şüpheliye kasten öldürmeye teşebbüsten tahkikat başlatılırken sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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