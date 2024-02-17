Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nda şampiyon yarın belli olacak!

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde yarın Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

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Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 15.30'da başlayacak.

TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak mücadeleyi Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz ve Mehmet Karabilecen hakem üçlüsü yönetecek.

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Anadolu Efes, çeyrek finalde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 94-85 yenerek son 4 ekip arasına yükseldi. Lacivert-beyazlılar, Dörtlü Final'de ise Pınar Karşıyaka'ya 81-77 üstünlük kurarak adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe Beko ise çeyrek finalde Aliğa Petkimspor'u 81-68 mağlup ederek Dörtlü Final'de oynamaya hak kazandı. Sarı-lacivertli takım, yarı finalde ise Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 yenerek finale yükseldi.

Anadolu Efes, 12 kez müzesine götürdüğü Basketbol Türkiye Kupası'nın en başarılı takımı konumunda bulunuyor. Fenerbahçe Beko ise kupada 7 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

İki takım arasında 6. final

Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 6. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 5 finalin 4'ünü lacivert-beyazlılar, 1'ini ise sarı-lacivertliler kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyon, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen sezon düzenlenmemişti.