BIST 9.250
DOLAR 30,84
EURO 33,24
ALTIN 1.995,21
HABER /  SPOR

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bugün oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da karşılaşacak. Bu mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Erdem Bayık yapacak.

Mücadelenin 4. hakemi Direnç Tonusluoğlu olurken, VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.

Yankaya'ya AVAR'da Abdulkadir Bitigen ve Mustafa Sönmez eşlik edecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Real Madrid'den Arda Güler kararı iddiası! İspanyollar, Arda'nın yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile paylaşıldı
Foto Galeri Real Madrid'den Arda Güler kararı iddiası! İspanyollar, Arda'nın yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile paylaşıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin incisi Erciyes, Astronomiy Magazine'de boy gösterdi
Türkiye'nin incisi Erciyes, Astronomiy Magazine'de boy gösterdi
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nda şampiyon yarın belli olacak!
Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nda şampiyon yarın belli olacak!
Abdurrahman Dilipak'tan çok garip 15 Temmuz çıkışları! "Bu 15 Temmuz çok zor geçecek!"
Abdurrahman Dilipak'tan çok garip 15 Temmuz çıkışları! "Bu 15 Temmuz çok zor geçecek!"
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon ve büyüme mesajı
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon ve büyüme mesajı
KADES hayat kurtardı
KADES hayat kurtardı
Gercüş’te velilere 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi
Gercüş’te velilere 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi
Yapay zeka uygulaması Sora'da sahte içerik tehlikesi!
Yapay zeka uygulaması Sora'da sahte içerik tehlikesi!
Ardahan'da cinayet suçuyla aranıyordu, Malatya'da yakalandı!
Ardahan'da cinayet suçuyla aranıyordu, Malatya'da yakalandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze başta olmak üzere katliamların önüne geçmek için her türlü gayreti sergileyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze başta olmak üzere katliamların önüne geçmek için her türlü gayreti sergileyeceğiz
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 130 gazeteci hayatını kaybetti!
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 130 gazeteci hayatını kaybetti!
Türk mühendisler güneşten sıcak hava üretti
Türk mühendisler güneşten sıcak hava üretti