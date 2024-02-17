Real Madrid'den Arda Güler kararı iddiası! İspanyollar, Arda'nın yeni takımını açıkladı: İmza tarihi bile paylaşıldı
Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeni takımında istediği süreleri alamıyor. Sezona sakatlıklarla başlayan 18 yaşındaki yıldız, iyileşmesinin ardından 4 maçta toplam 89 dakika süre aldı. İddiaya göre Real Madrid, takımdaki geleceği merak konusu olan Arda Güler hakkında flaş bir karar aldı.
Gençlerbirliği altyapısından yetişerek Fenerbahçe'ye transfer olan ve kendini ispat eden Arda Güler, kariyerinde büyük bir sıçrama gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli ekipte özellikle geçtiğimiz sezon bulduğu tüm forma şanslarını iyi değerlendiren genç futbolcu, Real Madrid'e transfer oldu.
Yaz transfer döneminde kulübüne tam 20 milyon Euro kazandırarak İspanyol devine transfer olan Arda Güler, sezona büyük bir şanssızlıkla başladı.
Üst üste yaşadığı sakatlıklarla birlikte yaklaşık 6 ay boyunca sahalardan uzak kalan genç futbolcu, geri dönüşünün ardından formasını giymeye başladı.