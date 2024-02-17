BIST 9.250
DOLAR 30,84
EURO 33,24
ALTIN 1.995,21
HABER /  SAĞLIK

Aman dikkat! 14 günü aşan bel ağrısını önemseyin!

Aman dikkat! 14 günü aşan bel ağrısını önemseyin!

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Emin Aydın, her bel ağrısının fıtıktan kaynaklı olmadığına dikkat çekerek, “Bel ağrılarının fıtık dışında, bel kireçlenmesini, romatizmal durumlar, omurga kırıkları, omurga tümörleri, bel kaslarının incitilmesi gibi pek çok sebebi vardır. 14 günü aşkın bir bel ağrınız varsa bu bel ağrısını önemseyin ”dedi.

Abone ol

Medicana Sağlık Grubu doktorlarından Medicana International Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Emin Aydın, bel ağrıları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Her bel ağrısının fıtıktan kaynaklanmadığını ifade eden Dr. Mehmet Emin Aydın, “Bel ağrılarının pek çok sebebi vardır. Bel fıtığı bu sebeplerden sadece bir tanesidir. Bel ağrılarının sadece yüzde 3 ile 5 kadarı bel fıtığından kaynaklanmasına rağmen bizim toplumumuzda ‘ belimde ağrı var, ben bel fıtığı’ oldum gibi bir yanlış bir algı var. Bel ağrılarının fıtık dışında, bel kireçlenmesini, romatizmal durumlar, omurga kırıkları, omurga tümörleri, bel kaslarının incitilmesi gibi pek çok sebebi vardır. Bu sebeplerinde tedavileri birbirinden çok farklı olduğu için aslında buna doğru tanı koyulması çok önem arz etmektedir. Hatta bazen bir kalça problemi bile bel ağrısına yol açabilmektedir. Hastalarımız 14 güne aşkın bir bel ağrısı varsa bu bel ağrısını önemsemeleri, bir fizik tedavi uzmanına tedavi olmaları hastalarımız doğru bir seçenek olacaktır. Doğru bir tanı konulmazsa tanı gecikecek daha ciddi problemlerle karşı karşıya kalabilecekler. Biz bel ağrısı tedavisinde öncelikle sebebi tespit ediyoruz. Hastada romatizmal bir durum varsa bunun tedavisi çok başka oluyor. Bunun kaslardan kaynaklandığını düşünüyorsak fizik tedavi uygulamaları, ozon enjeksiyonları, ilaç tedavileri, lazer tedavisi gibi pek çok tedavisi mevcuttur” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yılmaz Tunç: Mesleklerine geri dönen 387 isimle alakalı HSK olarak yeniden bir inceleme başlattık
Bakan Yılmaz Tunç: Mesleklerine geri dönen 387 isimle alakalı HSK olarak yeniden bir inceleme başlattık
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Elazığlı çocuklar kokpit heyecanını yaşadı, simülasyondan KAAN’ı kullandı
Elazığlı çocuklar kokpit heyecanını yaşadı, simülasyondan KAAN’ı kullandı
Hatayspor - Sivasspor maçının VAR hakemi Koray Gençerler
Hatayspor - Sivasspor maçının VAR hakemi Koray Gençerler
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı
Türkiye'nin incisi Erciyes, Astronomiy Magazine'de boy gösterdi
Türkiye'nin incisi Erciyes, Astronomiy Magazine'de boy gösterdi
Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nda şampiyon yarın belli olacak!
Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nda şampiyon yarın belli olacak!
Abdurrahman Dilipak'tan çok garip 15 Temmuz çıkışları! "Bu 15 Temmuz çok zor geçecek!"
Abdurrahman Dilipak'tan çok garip 15 Temmuz çıkışları! "Bu 15 Temmuz çok zor geçecek!"
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon ve büyüme mesajı
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon ve büyüme mesajı
KADES hayat kurtardı
KADES hayat kurtardı
Gercüş’te velilere 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi
Gercüş’te velilere 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi
Yapay zeka uygulaması Sora'da sahte içerik tehlikesi!
Yapay zeka uygulaması Sora'da sahte içerik tehlikesi!