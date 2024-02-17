Ahmet Kaya'nın ağabeyi Mustafa Kaya hayatını kaybetti

Merhum sanatçı Ahmet Kaya’nın ağabeyi, ressam ve müzisyen Mustafa Kaya hayatını kaybetti. Gülten Kaya, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.Abone ol
Ahmet Kaya'nın ağabeyi Mustafa Kaya, 14 Şubat Çarşamba günü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Kaya paylaşımında, "Kaya Ailesi'nin bir ışığı daha kapandı. Güle güle Mustafa Ağabey. Huzurla..." mesajını yazdı.
Mustafa Kaya, yarın Pendik Zeliha Hatun Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Şeyhli Mezarlığı’na defnedilecek.
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