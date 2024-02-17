Marmara Denizi’nde batan gemideki mürettebatın son görüntüsü ortaya çıktı! Arama çalışmalarında 3. gün...
Marmara'da batan kargo gemisinin mürettebatı son anları kaydetti. Ortaya çıkan görüntülerde mürettebatın son sözleri yürekleri yaktı. Öte yandan kayıp 6 mürettebattan 2'sinin cansız bedenlerinin gemide olduğu tespit edildi.
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatı için başlatılan arama kurtarma çalışması üçüncü gününde sürüyor.
Hava şartlarının düne göre daha elverişli olduğu bölgedeki kurtarma çalışmalarını, mürettebat yakınları sahilden takip ediyor.
"Batuhan A" isimli geminin sahibinin de bulunduğu 6 kişilik mürettebatı arama çalışması sürerken, batma anına ilişkin yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.
Görüntüyü; Gemideki 6 mürettebattan birinin olaydan dakikalar önce kaydedip yakınlarına gönderdiği öğrenilirken, "Allah'ım sen yardım et ya Rabbim" sözleri ise yürekleri yaktı.