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Yolun karşısına geçmeyen çalışan kadına motosiklet çarptı

Yolun karşısına geçmeyen çalışan kadına motosiklet çarptı

Iğdır merkez İrfan Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya motosiklet çarptı, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yaya hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Iğdır merkez İrfan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan motosiklet cadde üzerinde ilerlerken yaşlı bir kadının karşıya geçmek için yola girdiğini gördü. Motosiklet sürücüsü ani manevra yapsa da yaya çarpmaktan kurtulamadı.

Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken sağlık ekiplerine de haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü ve yaralı yayayı hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi olmazken kaza anında cadde üzerinde araç olmaması da büyük bir felaketi önledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken motosikletin plakasının da olmadığı görüldü.

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