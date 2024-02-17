Altın madeni faciasında 5. gün! Çevre izin ve lisansı iptal edildi! Bakan Bayraktar: 12 katlı apartman...

ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen facianın 5. gününde madencileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, faciayla ilgili çalışmalardaki son durumu açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İliç'teki maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etti. Enerji Bakanlığı, madendeki üretim faaliyetlerini durdurdu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki Anagold Madencilik'e ait altın madeninde meydana gelen faciayla ilgili son durumu basın toplantısıyla açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İliç'teki maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi. "Heyelan iki yönlü gerçekleşti, işçilerin olabileceği yerlere yoğunlaşıyoruz. Yoğun bir çalışma devam ediyor. 9 lokasyonun hiçbirinde suda halk sağlığına zarar verecek olumsuzluk yok" diyen Bakan bayraktar, "9 kardeşimiz şu anda kayıp. 6'sının dere yatağına gelen toprak yığınının içinde olduğunu düşünüyoruz. 3 kardeşimizin de manganez ocağının içinde olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Maden ocağının çevre ve izin belgesi iptal Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İliç'teki maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi. Karara gerekçe olarak; yaşanan heyelan olayının ardından yığın linç sahasında bulunan malzemenin Sabırlı deresi ve ocak sahasına doğru akmasından ötürü lisans şartlarının ortadan kalkmasına neden olduğunun tespit edildiğinden maden ocağının çevre izin ve lisans belgesinin iptal edildiği kaydedildi.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Kayıp işçilerden 6'sı derede, 3'ü ocakta...

- Bu dere yatağına 5 milyon metreküpün üzerinde toprağın akması söz konusu. Bu olay esnasında 9 kardeşimiz şu anda kayıp. 6'sının dere yatağına gelen toprak yığınının içinde olduğunu düşünüyoruz. 3 kardeşimizin de manganez ocağının içinde olduğunu düşünüyoruz. Yoğun bir çalışma devam ediyor.

Kayıp 9 madenciyi arama çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

12 katlı apartman yüksekliğinde...

- Toprak 35 metre yüksekliğinde, yani 12 katlı bir apartman yüksekliğinde. 3 gün içinde ciddi bir heyelan riski devam ediyordu. Biz özellikle dün akşam itibariyle sahanın stabil olduğunu gördük.

- Özellikle yaptığımız radar ölçümleri neticesinde potansiyel işçi kardeşlerimizin olacağı yerleri tespit edip çalışmalarımıza devam ediyoruz. Almamız gereken tedbirler var ve yaptığımız faaliyetler var.

Toprak, mermer ocağına taşınacak...

- Dere yatağına gelen toprağın kaldırılması bizim için öncelik. Bu toprağı saha içinde en emniyetli olarak manganez ocağının oraya aktarmayı planlıyoruz. Bu mermer ocağını hazırlıyoruz. İnşallah buna hızlı bir şekilde başlayıp toprağı buraya aktarmış olacağız.

9 lokasyonda ölçüm yapıyoruz

- Her gün farklı lokasyonlardan ölçüm alıyoruz. 9 lokasyonun hiçbirinde suda halk sağlığına zarar verecek olumsuzluk yok. İşin çevresel boyutunu da yakın bir şekilde takip ediyoruz. Toprağın kaldırılması arama kurtarmayı da destekleyecek bir konu.