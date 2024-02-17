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Tüfekle vurulan köpek hastane bahçesine sığındı

Tüfekle vurulan köpek hastane bahçesine sığındı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle vurulan ve ağır yaralanan iki köpek, tedavi altına alındı.

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Olay, Kastamonu’nun Cide ilçesi Bağyurdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından iki sokak köpeği tüfekle vuruldu. Kanlar içerisinde kalan sokak köpeklerinden bir tanesi yaralı halde Cide Devlet Hastanesinin önüne geldi. Saçmaların isabet ettiği diğer yaralı köpek ise düştüğü derede bulundu. İhbar üzerine Cide Belediyesi Veteriner Hekimlik Müdürlüğü ekiplerince yaralı köpekler, bulundukları yerden güvenli bir şekilde alınarak veteriner kliniğine götürüldü. Veteriner kliniğinde tedavi altına alınan yaralı köpeklerin vücudundan çok sayıda saçma çıkartılırken, durumlarının da ağır olduğu öğrenildi.

Cide’de adli vakalara bakan Veteriner Hekim Hakan Çolak, “Öncelikle yaranın yerini tespit edeceğiz. Daha sonra saçmalar vücudun içinde mi dışında mı olduğunu kontrol edeceğiz. Eğer vücudun içinde saçma kaldıysa operasyonla çıkartacağız. Sonra yaralanan yerleri temizleyeceğiz. Köpeklerin vücuduna birden fazla saçma isabet etmiş. Durumları ağır. Saçmaların isabet ettiği yerdeki yaralar ölümcül yaralar. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet etmiş. Bizlerde şimdi o giriş yerlerini bulup tek tek temizliyoruz. Bazı saçmalar köpeklerin vücudundan çıkmış yani vücudu delip geçmiş. Köpekleri öldürme kastıyla atılmış gibi görünüyor. Saçmalar köpeklere yakın mesafeden atılmış. Çünkü saçmalar çok fazla dağılmamış, belli bölgeye zarar vermiş. Korkutma amaçlı değil, bilinçli bir şekilde öldürmeye yönelik saçmalar atılmış” dedi.

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