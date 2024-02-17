Kamuya engelli ataması! Bakan Göktaş rakam vererek duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş pazartesi günü 2 bin 392 engelli personelin daha kamu kurumlarına yerleştirileceğini açıkladı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "19 Şubat Pazartesi 2 bin 392 engelli vatandaşımızı daha kamu kurumlarımıza yerleştiriyoruz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı, son 21 yılda 12 kat artırarak 68 bin 396’ya çıkarmış olacağız” dedi.