Survivor'dan çekildi! Sahra Işık'ın kocasının Acun'u aradığı iddiası sosyal medyayı salladı! Olay paylaşım...
Survivor All Star 2024'te hiç beklenmedik bir veda gerçekleşti ve sezonun iddialı yarışmacısı Sahra Işık Dominik'i apar topar terk etti. Yarışmayı yarıda bırakıp giden Sahra hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Kocasının Acun Ilıcalı'yı aradığı söylenen Sahra Işık'tan olay bir paylaşım daha geldi.
Tansiyonun hiç düşmediği Survivor All Star 2024'te bu defa iddialı yarışmacılardan biri olan Sahra Işık'ın yarışmayı terk etmesi gündem oldu.
Eleme gecesinde Murat Ceylan, 'Normalde bu gece 4 adayımız vardı. Bu üçlünün yanında bir de Sahra olması gerekiyordu. Ancak arkadaşlar Sahra bu akşam ki mücadelede yer alamayacak. Arkadaşlar Sahra maalesef Survivor All Star'a veda etti.' diyerek Sahra'nın gidişini duyurdu.
Adayı terk eden Sahra sosyal medya hesabından "Hayatımı bitirmeye çalışanların beni ailemle vuran kahpelerin hayatını bitirmeye geliyorum. N.M.S" diye bir paylaşım yaptı.
Tüm bunların ardından Sahra'nın gidişi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.