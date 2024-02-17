Survivor'dan çekildi! Sahra Işık'ın kocasının Acun'u aradığı iddiası sosyal medyayı salladı! Olay paylaşım...

Eleme gecesinde Murat Ceylan, 'Normalde bu gece 4 adayımız vardı. Bu üçlünün yanında bir de Sahra olması gerekiyordu. Ancak arkadaşlar Sahra bu akşam ki mücadelede yer alamayacak. Arkadaşlar Sahra maalesef Survivor All Star'a veda etti.' diyerek Sahra'nın gidişini duyurdu.