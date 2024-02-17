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İsmail Saymaz, Halk TV'den ayrılma nedenini açıkladı

İsmail Saymaz, Halk TV'den ayrılma nedenini açıkladı

Gazeteci İsmail Saymaz, Altaylı'nın "Halk TV'den neden ayrıldın" sorusuna yanıt verdi. Saymaz, "Gazeteciliğimi, siyasetin gölgesine düşmediği bir mecrada sürdürmek için Halk TV'den ayrıldım" dedi.

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Gazeteci Saymaz, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Programda, Altaylı'nın "Halk TV'den neden ayrıldın" sorusuna yanıt veren Saymaz, "Ayrıldığım yerler hakkında çok konuşan biri değilim. Bundan uzak duruyorum." dedi.  Saymaz, şöyle devam etti:

"Seçime giderken Halk TV'de benimsenen siyasi tutum Altılı Masa'da özellikle İYİ Parti'ye yönelik dili gördükten sonra bir tercih yapmak durumunda kaldım. Gazeteciliğimi, siyasetin gölgesine düşmediği bir mecrada sürdürmek için Halk TV'den ayrıldım"

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