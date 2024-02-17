Antalyaspor- İstanbulspor maçı 90+9'da gelen golle berabere bitti

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Antalyaspor, sahasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.

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Antalyaspor ile İstanbulspor, Corendon Airlines Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-2 sona erdi.

Akdeniz ekibi, 14. ve 16. dakikada Buksa'nın kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. İstanbulspor ise 75. dakikada Emrehan Gedikli ve 90+9'da Jackson'un (penaltıdan) golleriyle eşitliği yakaladı.

Antalyaspor bu sonuçla puanını 35'e, İstanbulspor ise 12'ye çıkardı.

Antalyaspor gelecek hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. İstanbulspor ise Beşiktaş'ı konuk edecek.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Bytqi'nin sol çaprazdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Buksa'nın kafayla şutunda top üstten auta çıktı.

6. dakikada Sambissa'nın ceza sahasından şutunda meşin yuvarlak kaleci Leite'nin müdahalesiyle dışarıya gitti.

14. dakikada Antalyaspor öne geçti. Ramzi Safuri'nin sol çaprazdan ortasına arka direk gerisinde iyi yükselen Van de Streek'in kafayla pas verdiği Buksa, kale çizgisi önünden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

16. dakikada Akdeniz ekibi farkı 2'ye çıkardı. Güray Vural'ın derinlemesine pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Buksa'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Alp Arda'nın solundan direğe çarpıp ağlarla buluştu: 2-0.

43. dakikada Emir Kaan Gültekin'in ceza sahası dışından sert ve düzgün şutunda kaleci Leite, gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Bitexen Antalyaspor 2-0 önde bitirdi.

52. dakikada Sambissa'nın sağ kanattan ortasında, ceza sahası sol çaprazda topla buluşturduğu Emir Kaan Gültekin'in şutunda kaleci Leite topu kontrol etti.

60. dakikada Ali Yaşar'ın sol çaprazdan ortasında kale çizgisi önünde topla buluşan Emrehan Gedikli'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

75. dakikada İstanbulspor farkı 1'e indirdi. Mamadou'nun derinlemesine pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Emrehan Gedikli, meşin yuvarlağı kaleci Leite'nin solundan ağlarla buluşturdu: 2-1.

90+7. dakikada İstanbulspor penaltı kazandı. Özcan Şahan ceza sahasında Veysel Sarı'nın müdahalesi sonrası yerde kalınca, hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını işaret etti.

90+9. dakikada penaltıyı kullanan Jackson, meşin yuvarlağı kaleci Leite'nin solundan filelere gönderdi: 2-2.

Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.