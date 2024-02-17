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Bolu’da Mudurnu-Göynük kara yolunda göçük oluştu

Bolu’da Mudurnu-Göynük kara yolunda göçük oluştu

Bolu’da etkili olan yağmur yağışlarının ardından Mudurnu-Göynük kara yolunda çökme meydana geldi.

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Bolu’da 3 gündür aralıklarla yağmur yağışı etkili oluyor. Yağmur yağışının en çok etkili olduğu noktalardan biri olan Mudurnu-Göynük kara yolunda sabah saatlerine çökme meydana geldi. Bozcaarmut Köyü yolu ayrımının yakınlarında yol çöktü. Çöken yolun bir kısmında kayma oldu. Karayolları ekipleri, çökme sonucunda kayan yolda işaretlemeler yaparak dubalama yöntemiyle güvenlik önlemleri aldı. Olay esnasında yol üzerinden hiçbir aracın geçmemesi muhtemel bir facianın önüne geçti.

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