BIST 9.250
DOLAR 30,84
EURO 33,24
ALTIN 1.995,21
HABER /  GÜNCEL

Ankara’da düzensiz göçmenler kurtarıldı

Ankara’da düzensiz göçmenler kurtarıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA gözetme faaliyetleri sırasında Sakız Adası’nın doğusu ile Çeşme/İzmir batısında kalan bölgede, düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet botu denize bırakarak bölgeden ayrıldığı görüntülemesi sonrası, göçmenler kurtarıldı.

Abone ol

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile 14 Şubat 2024’te icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan’a ait sahil güvenlik unsurlarının Sakız Adası’nın doğusu ile Çeşme/İzmir batısında kalan bölgede, düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet botu denize bırakarak bölgeden ayrıldığı görüntülendi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Seçimlere sayılı günler kala CHP'li belediyeden gayrimenkul satışı!
Seçimlere sayılı günler kala CHP'li belediyeden gayrimenkul satışı!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Bolu’da Mudurnu-Göynük kara yolunda göçük oluştu
Bolu’da Mudurnu-Göynük kara yolunda göçük oluştu
Aziz Yeniay canlı yayında açıklıyor! Saldırının arkasında hangi siyasi var? Ekrem İmamoğlu'na ne dedi?
Aziz Yeniay canlı yayında açıklıyor! Saldırının arkasında hangi siyasi var? Ekrem İmamoğlu'na ne dedi?
İsmail Saymaz, Halk TV'den ayrılma nedenini açıkladı
İsmail Saymaz, Halk TV'den ayrılma nedenini açıkladı
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Trabzonspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı
NASA, morötesi ışınların yardımıyla galaksiler ve yıldızların oluşumunu inceleyecek
NASA, morötesi ışınların yardımıyla galaksiler ve yıldızların oluşumunu inceleyecek
DEM Parti: CHP ile iki şehirde anlaştık! Ankara adayı hapisteki Gültan Kışanak oldu
DEM Parti: CHP ile iki şehirde anlaştık! Ankara adayı hapisteki Gültan Kışanak oldu
Ukrayna: Rusya'ya ait 3 savaş uçağını imha ettik!
Ukrayna: Rusya'ya ait 3 savaş uçağını imha ettik!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den teknoloji mesajı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den teknoloji mesajı
İsrail Savunma Bakanı'nın o iddiası yalan çıktı!
İsrail Savunma Bakanı'nın o iddiası yalan çıktı!