BIST 9.250
DOLAR 30,84
EURO 33,24
ALTIN 1.995,21
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Halk otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Halk otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2'si sürücü 8 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Kurşunlu Mahallesi'nden aldığı yolcuları İnegöl merkeze taşımakta olan sürücü Selim Dutal yönetimindeki 16 SKY 63 plakalı özel halk otobüsü, karşı yönden gelen sürücü Mert Aydemir yönetimindeki 16 ASC 233 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu olay yerine 112, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsünün durumu ağır

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi ve özel hastanelere sevk edildi. Yaralılardan otomobil sürücüsü Mert Aydemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ öldü! Kapıcılar Karalı'nın fettan güzeliydi
Foto Galeri Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ öldü! Kapıcılar Karalı'nın fettan güzeliydi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İşyeri kurşunlama zanlısı tutuklandı
İşyeri kurşunlama zanlısı tutuklandı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Cumhurbakanı Erdoğan memleketi Rize'de! Gönlümün bahçesinde daima birinci...
Cumhurbakanı Erdoğan memleketi Rize'de! Gönlümün bahçesinde daima birinci...
Antalyaspor- İstanbulspor maçı 90+9'da gelen golle berabere bitti
Antalyaspor- İstanbulspor maçı 90+9'da gelen golle berabere bitti
Uludağ'da geç gelen kar yüzleri güldürdü
Uludağ'da geç gelen kar yüzleri güldürdü
Ankara’da düzensiz göçmenler kurtarıldı
Ankara’da düzensiz göçmenler kurtarıldı
Seçimlere sayılı günler kala CHP'li belediyeden gayrimenkul satışı!
Seçimlere sayılı günler kala CHP'li belediyeden gayrimenkul satışı!
Bolu’da Mudurnu-Göynük kara yolunda göçük oluştu
Bolu’da Mudurnu-Göynük kara yolunda göçük oluştu
Aziz Yeniay canlı yayında açıklıyor! Saldırının arkasında hangi siyasi var? Ekrem İmamoğlu'na ne dedi?
Aziz Yeniay canlı yayında açıklıyor! Saldırının arkasında hangi siyasi var? Ekrem İmamoğlu'na ne dedi?
İsmail Saymaz, Halk TV'den ayrılma nedenini açıkladı
İsmail Saymaz, Halk TV'den ayrılma nedenini açıkladı
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Trabzonspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı