Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ öldü! Kapıcılar Karalı'nın fettan güzeliydi
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Sevda Ferdağ, İstanbul Cihangir'deki evinde yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun ani vefatı sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Uzun yıllar sinema ve dizi dünyasına hizmet eden Ferdağ, Yeşilçam'ın altın çağında pek çok unutulmaz karaktere hayat vermişti.
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Sevda Ferdağ, sabah saatlerinde Cihangir'deki evinde yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun ani vefatı sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Uzun yıllar sinema ve dizi dünyasına hizmet eden Ferdağ, Yeşilçam'ın altın çağında pek çok unutulmaz karaktere hayat vermişti.
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından biri olan Sevda Ferdağ, gerçek adıyla Lütfiye Dumrul, sabah saatlerinde 81 yaşında Cihangir'deki evinde vefat etti.
Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ferdağ, son zamanlarda hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.
Türk sinemasının altın dönemlerinde önemli roller üstlenen ve pek çok unutulmaz karaktere hayat veren Sevda Ferdağ, oyunculuk kariyerinde iz bırakan performanslarıyla seyircilerin kalbinde taht kurmuştu.