Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevda Ferdağ öldü! Kapıcılar Karalı'nın fettan güzeliydi

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Sevda Ferdağ, sabah saatlerinde Cihangir'deki evinde yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun ani vefatı sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Uzun yıllar sinema ve dizi dünyasına hizmet eden Ferdağ, Yeşilçam'ın altın çağında pek çok unutulmaz karaktere hayat vermişti.