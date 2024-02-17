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Haber alınamayan 45 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu

Haber alınamayan 45 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu

Kastamonu’da kendisinden haber alınamayan 45 yaşındaki vatandaş, itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla girilen evde ölü bulundu.

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Olay, İnönü Mahallesi Kömürkara Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Satı Çaycı’dan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri itfaiye aracının yardımıyla Çaycı’nın ikamet ettiği eve girdi. İçeri giren ekipler tarafından Çaycı ölü bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Çaycı’nın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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