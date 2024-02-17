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Hırvatistan'da "erken seçim" talebiyle hükümet karşıtı protesto!

Hırvatistan'da "erken seçim" talebiyle hükümet karşıtı protesto!

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de muhalefet destekçisi binlerce kişi, "erken seçim" talebiyle hükümet karşıtı protesto düzenledi.

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Eylemciler, başkentteki Ben Jelacic Meydanı'ndan sloganlar atarak ve hükümeti istifaya çağıran pankartlar taşıyarak Aziz Petrus Meydanı'na yürüdü.

Göstericiler, iktidarda bulunan Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) Genel Başkanı ve Başbakan Andrej Plenkovic'in hükümetini yolsuzluk yaptığı iddiasıyla protesto etti.

Muhalif "Yapabiliriz" platformu koordinatörü Sandra Bencic, konuşmasında hükümetin görevi bırakma zamanının geldiğini belirterek, Hırvatistan'ın daha iyi olabileceğine dair umutlarının bulunduğunu söyledi.

Hükümete karşı direniş göstereceklerini anlatan Bencic, "Almanya'ya, İrlanda'ya gitmeyin, sandık başına gidin, gitmesi gerekenleri gönderin. Gitmesi gereken sizler değil HDZ." ifadelerini kullandı.​​​

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