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Aliyev ile Paşinyan Münih'te bir araya geldi

Aliyev ile Paşinyan Münih'te bir araya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşmeye katıldı. Aliyev ve Paşinyan daha sonra baş başa görüştü, barış anlaşması müzakerelerine devam edilmesi konusunda mutabık kaldı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya’nın Münih kentinde temaslarını sürdürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Aliyev, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile konferans çerçevesinde üçlü görüşme gerçekleştirdi. Üçlü görüşmenin ardından Aliyev ve Paşinyan, baş başa görüştü.

İki liderin görüşmesinde, her iki ülkenin dışişleri bakanlarına yakın zamanda yeniden bir araya gelerek barış anlaşması müzakerelerine devam edilmesi talimatı verildi.

Aynı zamanda sınırların belirlenmesi ve çizilmesine ilişkin müzakerelerin de sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

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