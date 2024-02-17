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İYİ Parti'de istifa! Hepsi AK Parti'ye katıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti'de istifa! Hepsi AK Parti'ye katıldı

Ağrı Patnos’ta İyi Parti'den istifa eden İlçe Başkanı ve Belediye başkan adayı Müslüm Coşkun ile yönetim kurulu üyeleri AK Parti'ye katıldı.

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Müslüm Coşkun'un hem İyi Parti İlçe Başkanı hem de İyi Parti Patnos Belediye Başkan adayı olduğunu ifade eden AK Parti Patnos Belediye başkan adayı Abdülhalik Taşkın, güçlerine güç kattıklarını ifade etti.

Coşkun ve arkadaşlarının AK Parti saflarında siyasete devam edeceğini dile getiren Ak Parti Patnos İlçe Başkanı Çetin Taşdemir, AK Parti'nin Patnos’ta güçlendiğini belirtti.

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