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Kavgada karnından vurulan şahıs hayatını kaybetti!

Kavgada karnından vurulan şahıs hayatını kaybetti!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada karnından silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

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İlçeye bağlı Erciyesevler Bozantı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Batuhan Ünlü (27) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine şahıslardan biri üzerinde bulunan silah ile Batuhan Ünlü’ye ateş ederek karın bölgesinden vurdu. Ünlü ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Batuhan Ünlü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri de kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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