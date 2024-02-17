Aydın'da aranan şahıslar operasyonu: 28 şahıs tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Aranan Şahıslar Operasyonu' kapsamında son 24 saat içerisinde yakalanan 52 şahıstan 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan polis ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına yenilerini ekledi. Edinilen bilgiye göre, kent genelinde hırsızlık ve dolandırıcılık suçları başta olmak üzere aranan şahısların yakalanmalarına yönelik son 24 saat içerisinde yapılan operasyonlarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan; 2 yıl altı 13 şahıs, 2-5 yıl arası 12 şahıs, 5-10 yıl arası 2 şahıs, 10 yıl ve üzeri 1 şahıs ve ifadeye yönelik 24 şahıs olmak üzere toplam 52 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.