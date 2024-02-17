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Buket Aydın yeni kanalını buldu! Artık her salı ekranda

Buket Aydın yeni kanalını buldu! Artık her salı ekranda

Yaşadığı polemiklerle sık sık gündeme gelen ünlü haber sunucusu Buket Aydın, GRT ile anlaştı.

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Aralık ayında uydu üzerinden yayın hayatına başlayan Gaziantep merkezli televizyon kanalı GRT, Buket Aydın'ı kadrosuna dahil etti. Daha önce Kanaltürk, TRT, NTV ve Kanal D'de sunuculuk yapan Buket Aydın, GRT'teki programlarına önümüzdeki hafta başlıyor.

Aydın, GRT'de her Salı günü GRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak olan "Buket Aydın'la Gündem Özel" programını sunacak.

Gaziantep'in uydu üzerinden yayın yapan tek kanalı olan GRT'de programlarına başlayacak olan Buket Aydın, ekonomi ve siyaset dünyasının başarılı isimlerini konuk edecek. Buket Aydın'la Gündem Özel" programı her salı günü saat 20.30'da başlayacak.

Yayıncılık alanında 30 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Gaziantep merkezli GRT, önce bölgenin ardından da tüm Anadolu'nun sesi olmayı hedefliyor.

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